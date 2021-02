Qual è la prima cosa che faresti? La soluzione del test psicologico (Di sabato 6 febbraio 2021) La prima reazione che avresti in una situazione di stress rivela Qualcosa della tua personalità. Entri in una stanza in cui c’è il bambino che piange, il cane che morde il divano, il telefono che squilla e l’acqua che bolle. Dovete ovviamente intervenire subito e certo non potete restare sull’uscio a valutare cosa sia più opportuno fare. Dunque immaginatevi in questa situazione: Qual è la prima cosa che fareste? Provate a dare una risposta secca senza mettere di mezzo la logica o il cervello, provate a chiudere gli occhi immaginarvi la stanza, i suoi rumori e provate a percepire Qual è il primo bottone ‘off’ che spingereste. Ecco quella risposta è la vostra azione e vediamo ora a cosa corrisponde: (Continua..) Rispondi al ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 febbraio 2021) Lareazione che avresti in una situazione di stress riveladella tua personalità. Entri in una stanza in cui c’è il bambino che piange, il cane che morde il divano, il telefono che squilla e l’acqua che bolle. Dovete ovviamente intervenire subito e certo non potete restare sull’uscio a valutaresia più opportuno fare. Dunque immaginatevi in questa situazione:è lache fareste? Provate a dare una risposta secca senza mettere di mezzo la logica o il cervello, provate a chiudere gli occhi immaginarvi la stanza, i suoi rumori e provate a percepireè il primo bottone ‘off’ che spingereste. Ecco quella risposta è la vostra azione e vediamo ora acorrisponde: (Continua..) Rispondi al ...

