Pupi Avati e quell'Italia da patrimonio Unesco (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel Pantheon in rapida costruzione delle serie Tv – regine del nostro immaginario in questi tempi di reclusione mondiale – gli esordi seriali di Pupi Avati (“Jazz Band”, del 1978, e “Cinema!!!”, del 1979) meriterebbero il piedistallo d’onore dei caposcuola. Gli Autori con la maiuscola li riconosci anche dalla capacità di inventare e di precorrere i tempi. Il jazzista mancato classe 1938 aveva affrontato quella sottospecie oscura e cheap – allora !- di racconto filmato con una freschezza e un’originalità che quarant’anni dopo ancora sorprendono. Quel senso terragno, profondo, delle proprie radici ha ancora la stessa freschezza in questo cinquantaduesimo film di Avati, “Lei mi parla ancora”, che esce direttamente su piattaforma, dall’8 febbraio on demand su Sky e NowTv. Affidato a un cast autorevole e poco ovvio- ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel Pantheon in rapida costruzione delle serie Tv – regine del nostro immaginario in questi tempi di reclusione mondiale – gli esordi seriali di(“Jazz Band”, del 1978, e “Cinema!!!”, del 1979) meriterebbero il piedistallo d’onore dei caposcuola. Gli Autori con la maiuscola li riconosci anche dalla capacità di inventare e di precorrere i tempi. Il jazzista mancato classe 1938 aveva affrontatoa sottospecie oscura e cheap – allora !- di racconto filmato con una freschezza e un’originalità che quarant’anni dopo ancora sorprendono. Quel senso terragno, profondo, delle proprie radici ha ancora la stessa freschezza in questo cinquantaduesimo film di, “Lei mi parla ancora”, che esce direttamente su piattaforma, dall’8 febbraio on demand su Sky e NowTv. Affidato a un cast autorevole e poco ovvio- ...

