Psiconano amico dei mafiosi L' ultima porcata di Travaglio | gli sfugge il M5s di mano e insulta Berlusconi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) A Marcosta "ndo di" il M5s. Insomma, dopo l'addio di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, dopo la cacciata del suo "preferito", il direttore è disperato e furibondo. Si diceva: i grillini. Sin dal principio, mister Fatto Quotidiano aveva chiesto di non appoggiare Mario Draghi. Il M5s sembrava seguirlo poi, ieri, giovedì 4 febbraio, la retromarcia introdotta da Luigi Di Maio. Nel nome della poltrona, ovviamente. Dunque oggi ecco il fondo di, talmente disperato da "scordare" (si fa per dire...) Matteo Renzi e tornare adre il nemico di sempre, l'uomo che lo ha ossessionato per una vita intera e contro il quale torna a vomitare livore nel momento per lui più duro. Chi? Silvio, ovviamente, protagonista assoluto della prima pagina del Fatto, il ...