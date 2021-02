Proto si ritira | le parole dell’ex portiere della Lazio – FOTO

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Terminata l’esperienza alla, Silvioappende i guantoni al chiodo. Il lungo messaggio Instagram, tra ricordi e nuovi progetti –Rescisso il contratto con la, Silviodice addio al mondo del calcio. Una carriera lunga 22 anni, spesa tra Grecia, Belgio e Italia, ultima parentesi di un percorso che l’ha visto difendere anche i palisua nazionale. Il 37enne ha affidato a Instagram un lungo messaggio d’amore verso il calcio, concentrandosi sul futuro e la famiglia: «7069 giorni dalla mia prima partita in prima divisione. Tanti tuffi, gol salvati e altri incassati. È tempo per me e per i miei primi capelli bianchi di mettere via i guanti». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Visualizza questo post su ...

