Procida 2022 | la Capitale italiana della Cultura protagonista domani al Settimanale di Rai3

(Di venerdì 5 febbraio 2021) IlTgr, il rotocalco curato da Monica Busetto, in onda, sabato 6 febbraio, alle ore 12.25 susi occuperà dipiù piccola delle tre isole del golfo di Napoli,, tra profumi di mare e di limoni, per scoprire come si vive nella. Il servizio sarà curato dal giornalista Rino Genovese. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ildenaro_it : #Procida2022: la più piccola delle #isole del #golfo di #Napoli protagonista al #Settimanale #Tgr, il rotocalco cur… - teleischia : VERSO PROCIDA 2022, ARRIVA IL SOSTEGNO DI COLDIRETTI CAMPANIA - Totog91 : RT @demagistris: #Procida capitale italiana della cultura del 2022. Sono felicissimo come napoletano e come #sindaco della #città metropoli… - francilubrano : RT @igersprocida: #ivoltidiprocida sono il cuore caldo della nostra isola ?? Una rubrica a sostegno di Procida Capitale della Cultura 202… -

Ultime Notizie dalla rete : Procida 2022

TeleIschia

Focus sull'ultimo numero del mensile Cairo Editore Bell'Italia con l'apertura sull'isola di, consacrata ufficialmente Capitale italiana della culturae un approfondimento sui luoghi in ...Spread the love Passeggiando nel sentiero che ha portatoa diventare Capitale italiana della cultura nel, per scoprire come la sua bellezza abbia origini antiche nel vedere e nel sentire. Ed è da quest'ultimo punto che la casa editrice Fioranna ...“La proclamazione di Procida a Capitale italiana della Cultura 2022 non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso che deve vederci impegnati affinc ...Sabato 6 febbraio su La7 il magazine targato LaPresse che ogni settimana anticipa le tendenze dal mondo del lifestyle con interviste inedite e imperdibili rubriche ...