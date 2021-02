Primo weekend in zona gialla, stretta su movida e assembramenti: controlli serrati a Monte Sacro (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quello di domani sarà il Primo weekend in zona gialla per il Lazio. Per questo sono in corso servizi straordinari di controllo del territorio in zona MonteSacro, in particolare in piazza Sempione, al fine di verificare eventuali assembramenti e armonizzare così le attività attualmente consentite con il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale cosi come disposto con l’ultimo DPCM. Sul posto, insieme agli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone, sono presenti anche gli agenti del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine. Leggi anche: Lazio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quello di domani sarà ilinper il Lazio. Per questo sono in corso servizi straordinari di controllo del territorio in, in particolare in piazza Sempione, al fine di verificare eventualie armonizzare così le attività attualmente consentite con il rispetto del distanziamento sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale cosi come disposto con l’ultimo DPCM. Sul posto, insieme agli agenti della Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara, diretto da Fabio Germani e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, diretta da Agnese Cedrone, sono presenti anche gli agenti del Reparto Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine. Leggi anche: Lazio, ...

