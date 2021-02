Primi sì a Draghi, al lavoro per governo di salvezza nazionale (Di venerdì 5 febbraio 2021) Un governo tecnico-politico di "salvezza nazionale". Sembra questa la via intrapresa da Mario Draghi nel suo tentativo di dar vita a un nuovo esecutivo. O almeno questa appare la linea preferita dai partiti al termine del primo giorno di consultazioni del premier incaricato. Nella Sala della Lupa nel pomeriggio sono sfilate le delegazioni dei partiti "minori", dal Maie al Centro democratico, da Azione e +Europa alle formazioni di centrodestra di Cambiamo!, Idea e Nci. A tutti l'ex numero uno della Bce ha brevemente esposto le sue priorità, le vaccinazioni ma anche la crisi economica e sociale, raccogliendo gli spunti dei partiti e prendendo appunti. "Un primo giro a cui ne seguirà un secondo", almeno secondo quanto riferito da Maurizio Lupi. Ma intanto oggi ha incassato un appoggio sostanzialmente unanime.Le novità ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Untecnico-politico di "". Sembra questa la via intrapresa da Marionel suo tentativo di dar vita a un nuovo esecutivo. O almeno questa appare la linea preferita dai partiti al termine del primo giorno di consultazioni del premier incaricato. Nella Sala della Lupa nel pomeriggio sono sfilate le delegazioni dei partiti "minori", dal Maie al Centro democratico, da Azione e +Europa alle formazioni di centrodestra di Cambiamo!, Idea e Nci. A tutti l'ex numero uno della Bce ha brevemente esposto le sue priorità, le vaccinazioni ma anche la crisi economica e sociale, raccogliendo gli spunti dei partiti e prendendo appunti. "Un primo giro a cui ne seguirà un secondo", almeno secondo quanto riferito da Maurizio Lupi. Ma intanto oggi ha incassato un appoggio sostanzialmente unanime.Le novità ...

