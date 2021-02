Previsioni meteo: sabato caldo record, ma il maltempo è in agguato nel weekend (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le Previsioni meteo di domani, sabato 6 febbraio , disegnano di nuovo un'Italia dai due volti. Al Centro Sud l'anticiclone africano raggiungerà la sua massima potenza, regalando sprazzi di primavera ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ledi domani,6 febbraio , disegnano di nuovo un'Italia dai due volti. Al Centro Sud l'anticiclone africano raggiungerà la sua massima potenza, regalando sprazzi di primavera ...

