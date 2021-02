Preoccupa la crisi, ma le imprese del commercio a Bergamo resistono: 6.635 attive (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il numero delle imprese commerciali nella città di Bergamo tiene: rimane la Preoccupazione per la situazione di questi mesi difficili, complice l’emergenza covid19, ma il tessuto commerciale della città di Bergamo non ha evidenziato, al 31 dicembre 2020, grossi contraccolpi e il numero di imprese attive registra un confortante -10, una perdita davvero esigua rispetto al complessivo di 6.635 imprese attive in città. Certo, i prossimi mesi saranno decisivi per comprendere quali conseguenze le disposizioni anti covid19 e il calo dei consumi che si avverte sul tutto il territorio nazionale avranno sul sistema commerciale del capoluogo: non va dimenticato che a fine marzo, inoltre, decade il blocco dei licenziamenti voluto dal Governo per puntellare il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il numero dellecommerciali nella città ditiene: rimane lazione per la situazione di questi mesi difficili, complice l’emergenza covid19, ma il tessuto commerciale della città dinon ha evidenziato, al 31 dicembre 2020, grossi contraccolpi e il numero diregistra un confortante -10, una perdita davvero esigua rispetto al complessivo di 6.635in città. Certo, i prossimi mesi saranno decisivi per comprendere quali conseguenze le disposizioni anti covid19 e il calo dei consumi che si avverte sul tutto il territorio nazionale avranno sul sistema commerciale del capoluogo: non va dimenticato che a fine marzo, inoltre, decade il blocco dei licenziamenti voluto dal Governo per puntellare il ...

