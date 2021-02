Prendetevi due minuti per vedere il video che celebra i 35 anni di animazione Pixar

ZioMirko : @Monkey_I_Am_20 Whisky tutta la vita. Inavvicinabile. Spendete due soldini in più e prendetevi uno scozzese o giapp… - _HAPPILY11_ : #rosmello un consiglio, se volete che domani esca una delle due, smettete di votare, prendetevi una pausa. Potrebbe… - obvae_ : RT @sottonaswork: Prendetevi 'bastone' Prendetevi 'porto sicuro' Prendetevi tutto ciò che volete. Ma Sandra e Raimondo lasciateli a noi, pe… - sottonaswork : Prendetevi 'bastone' Prendetevi 'porto sicuro' Prendetevi tutto ciò che volete. Ma Sandra e Raimondo lasciateli a n… - Nisrin_AO : RT @RxttenKar: rega vi prego VI PREGO prendetevi due minuti per leggere e informarvi su cosa sta accadendo, la situazione è veramente al li… -

Ultime Notizie dalla rete : Prendetevi due

Goal.com

... perché potreste prenotare un soggiorno di una onotti in un hotel - anche nella stessa città ...tutto il tempo necessario per vestirvi e profumarvi. Lo dovete al vostro amore, e ...Don Bianchi: "cura della vostra vita e di quella di coloro che vi stanno a fianco, perchè è preziosa" M. Ai piedi del sagrato,cartelloni: uno con al centro la foto di Danisa e scritte ...«Mamma e papà non passate le vostre giornate in cimitero, prendetevi del tempo per voi e pensate a me girando il mondo». Questo l’ultimo pensiero per i genitori di Gianluca Boscolo Biello, il diciotte ...BARI - Prendetevi il vostro tempo, e lui avrà cura di voi. Parte da questo assunto l’originale e intelligente iniziativa di due giovani creativi bitontini, Filippo Modugno e Liliana Tangorra, fondator ...