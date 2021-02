Positivo al Covid ruba in un negozio di abbigliamento | poi morde vigilante per darsi alla fuga

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Firenze. Ha provato are abiti dal valore di 400 euro in una Firenze ma, una volta scoperto, ha aggredito ilndolomano.alindi, poiperL’uomo è stato arrestato dPolizia e successivamente trasportato in ospedale, poiché in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.