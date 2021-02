Politica estera Usa, ecco gli obiettivi immediati di Biden (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ieri notte ha annunciato una nuova era per la Politica estera americana e un'inversione di rotta rispetto al suo precedessore Donald Trump, assicurando - come aveva fatto in campagna elettorale e più recentemente al discorso della sua inaugurazione - che "l'America è tornata". Nelle obiettivi immediati delineati nel suo primo discorso di Politica estera, che ha voluto tenere al Dipartimento di Stato - Trump non ci ha praticamente mai messo piede, privilegiando Cia e Pentagono per le loro implicazioni militari - da quando è diventato presidente, Biden ha segnalato un approccio deciso nei confronti di Cina e Russia, ha esortato i leader militari di Myanmar a porre fine al loro colpo di Stato, ha detto che gli ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeieri notte ha annunciato una nuova era per laamericana e un'inversione di rotta rispetto al suo precedessore Donald Trump, assicurando - come aveva fatto in campagna elettorale e più recentemente al discorso della sua inaugurazione - che "l'America è tornata". Nelledelineati nel suo primo discorso di, che ha voluto tenere al Dipartimento di Stato - Trump non ci ha praticamente mai messo piede, privilegiando Cia e Pentagono per le loro implicazioni militari - da quando è diventato presidente,ha segnalato un approccio deciso nei confronti di Cina e Russia, ha esortato i leader militari di Myanmar a porre fine al loro colpo di Stato, ha detto che gli ...

sole24ore : Biden, la nuova politica estera americana è all’insegna di diplomazia e alleanze - amnestyitalia : #Russia Chiediamo all’Alto commissario per la politica estera europea Borrell, in vista della sua prossima visita a… - CarloCalenda : Non buttiamo la palla in tribuna. Il punto non è andare in Arabia Saudita come membro del Governo/Parlamento, se qu… - Happycharly1 : RT @piueuofficial: Nonostante i dissidi degli ultimi giorni che hanno visto l’Ue criticare la Russia per i numerosi arresti dei manifestant… - savina_ma : RT @g_natalizia: ??Quale politica estera per gli #USA dopo #Trump? E quale postura per #Cina e #Russia? E cosa farà l'#UE? Ne parleremo alla… -