Polimoda | Massimiliano Giornetti è il nuovo direttore

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Èildeldi Firenze. Già presente nello staff della Scuola dal luglio 2019, nel ruolo di Head of Design Department, oraprende il testimone daluscente Danilo Venturi. Classe 1971, il neo, dopo la laurea a Firenze, ha frequentato il corso di Fashion Design del. Ha poi iniziato una lunga e proficua carriera nel mondo del fashion che lo ha portato ad assumere il ruolo dicreativo per Salvatore Ferragamo. Ha poi collaborato al rilancio internazionale del brand iconico cinese Shanghai Tang ridefinendo l’estetica e i valori del marchio. È stato inoltre insignito di prestigiosi premi, tra cui GQ Spagna ...

... che vede protagonisti 20 giovani fashion designer in altrettante suggestive location, girato a Firenze, il tutto coordinato dal direttore creativo del Polimoda Giornetti.