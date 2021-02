Policlinico di Caserta | incontro sindacati e società costruttrice | “Lavori ultimati entro 32 mesi”

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Primotra le tre sigle sindacali dei lavoratori edili Fulca-Cisl, Feneal-Uil e Fillea-Cigl e i rappresentanti della Concorsu Scarl,del gruppo Condotte spa – attualmente gestito da commissario governativi perché in amministrazione straordinaria – che opera per il completamento delUniversitario di, il cui cantiere è ripartito il 16 gennaio scorso dopo quasi tre anni di stop. I segretari provinciali Irene Velotti (Fillea-Cgil), Antonio Gelo (Filca-Cisl) e Antonio Cirillo (Feneal-Uil), hanno ricevuto rassicurazione dai rappresentanti di Concorsu, Antonio Mascia (general manager) e Attilio Gatto (responsabile per le risorse umane), che idella struttura sanitaria, attesa da 20 anni, saranno completati ...

Sabato scorso De Luca ha ri - inaugurato i lavori del, infrastruttura strategica anche ... Quanto ha rallentato l'azione politica in provincia dil'emergenza Coronavirus? «E' ...18:34:16. Ripartono i lavori per il completamento deldi. Riparte quell'opera che circa 20 anni fa aveva inizio e che solo poco tempo dopo si bloccava per svariati motivi, fra cui crisi aziendali e rescissioni contrattuali. Quest'...