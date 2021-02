Pirlo: “Ronaldo mi ha sorpreso, ha ancora una grande passione. Domani non ci saranno Dybala e Ramsey” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrea Pirlo ha parlato coì alla vigilia di Juventus-Roma, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma Domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino: Come stanno Dybala e Ramsey?“Dybala ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non sono ancora a disposizione”. Ha scoperto qualcosa di Ronaldo?“Sapevo del professionista ma vederlo allenare tutti i giorni è stata un sorpresa. ha ancora grande passione, si diverte. Se hai ancora questa voglia vuol dire che sei versante un eroe. Ce l’ha lui, Buffon, Chiellini, Bonucci…”. Quanto turnover ci sarà?“Anche le altre hanno avuto tante partite ravvicinate. Con un calendario così ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andreaha parlato coì alla vigilia di Juventus-Roma, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programmaalle 18 all’Allianz Stadium di Torino: Come stanno?“a parte,ha fatto qualcosa con noi ma non sonoa disposizione”. Ha scoperto qualcosa di?“Sapevo del professionista ma vederlo allenare tutti i giorni è stata un sorpresa. ha, si diverte. Se haiquesta voglia vuol dire che sei versante un eroe. Ce l’ha lui, Buffon, Chiellini, Bonucci…”. Quanto turnover ci sarà?“Anche le altre hanno avuto tante partite ravvicinate. Con un calendario così ...

