Pioli | «Questo Milan è tanta roba Così resisto alle pressioni»

Stefano Pioli, intervenuto a Radio 105, ha parlato della splendida annata vissuta alla guida del Milan e del futuro ritorno dei tifosi a San Siro Intervistato da Radio 105, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato della grande annata vissuta dalla propria squadra: pressioni – «Non ho trucchetti, sto mettendo tanta passione in ciò che faccio. Sto quasi tutto il giorno a Milanello, sono pieno di lavoro, curiosità. Fare l'allenatore significa gestire a 360° i giocatori, lo staff, i medici, i fisioterapisti, è un lavoro che ti prende completamente. Poi fuori ho i miei hobby e le mie passioni, passo serate tranquille. Credo di avere il giusto equilibrio per fare le cose fatte ...

