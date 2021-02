Pininfarina | il calendario finanziario del 2021

Ultime Notizie dalla rete : Pininfarina calendario

Teleborsa

La Società attiva nel settore delle carrozzerie per automobili ha reso noto in un comunicato ilfinanziario per l'anno 2021: Venerdì 12/02/2021 CDA: Progetto di Bilancio 2020 Martedì 16/03/2021 Assemblea: Assemblea di Bilancio Mercoledì 12/05/2021 CDA: Resoconto intermedio di gestione ...E il tutto avviene secondo undi verifiche che procede in base ad una serie di '...nuove restrizioni in arrivo? Report chiude? Sigfrido Ranucci chiarisce tutto in un video Chiude...(Teleborsa) - La Società attiva nel settore delle carrozzerie per automobili ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2021: Venerdì 12/02/2021 CDA: Pro ...