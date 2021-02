Pinamonti: “Da Lukaku posso imparare tanto. A Firenze per riscattare la Coppa Italia” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Pinamonti, attaccante dell‘Inter, ha parlato a pochi minuti dalla sfida con la Fiorentina. Queste le sue parole: “Penso che giocare qui sia difficile per tutti, non solo per noi, perché la Fiorentina è una grande squadra. Noi dobbiamo solo pensare a fare il massimo per arrivare ai tre punti, necessari per il nostro percorso. Ko con la Juve? Il bello del calcio è questo. Abbiamo giocato qualche giorno fa con la Juve, perdendo. Adesso abbiamo l’occasione di riscattarci”. Su Lukaku: “Cosa posso imparare da lui? Di tutto. Non posso far altro che imparare, in allenamento mi dà tanti consigli ed è bravo a farsi capire. Qui all’Inter ci sono grandi campioni”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ai microfoni di Sky Sport, Andrea, attaccante dell‘Inter, ha parlato a pochi minuti dalla sfida con la Fiorentina. Queste le sue parole: “Penso che giocare qui sia difficile per tutti, non solo per noi, perché la Fiorentina è una grande squadra. Noi dobbiamo solo pensare a fare il massimo per arrivare ai tre punti, necessari per il nostro percorso. Ko con la Juve? Il bello del calcio è questo. Abbiamo giocato qualche giorno fa con la Juve, perdendo. Adesso abbiamo l’occasione di riscattarci”. Su: “Cosada lui? Di tutto. Nonfar altro che, in allenamento mi dà tanti consigli ed è bravo a farsi capire. Qui all’Inter ci sono grandi campioni”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Pinamonti: “Da Lukaku posso imparare tanto. A Firenze per riscattare la Coppa Italia”) Playhitmusic - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Pinamonti: 'Qui ci sono grandi campioni, da Lukaku non posso far altro che imparare' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Pinamonti: 'Qui ci sono grandi campioni, da Lukaku non posso far altro che imparare' - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Pinamonti: 'Qui ci sono grandi campioni, da Lukaku non posso far altro che imparare' - napolimagazine : INTER - Pinamonti: 'Qui ci sono grandi campioni, da Lukaku non posso far altro che imparare' -