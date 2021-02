Pianura | paga il rider con banconota falsa e lo rapina | arrestato un 24enne IL NOME

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Cronaca di Napoli: la Polizia haunche avevato un. Mercoledì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Rocco Scotellaro per la segnalazione di una. Giunti sul posto, i

Ultime Notizie dalla rete : Pianura paga

il rider con una banconota falsa e, di fronte alla sua richiesta di sostituzione, lo aggredisce a pugni. È successo mercoledì sera nel quartiere, zona occidentale di Napoli. Gli agenti ...Napoli . Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato, sono intervenuti in via Rocco Scotellaro per la segnalazione di una rapina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un giovane rider il quale ha raccontato loro che poco prima, nell'...Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un giovane rider il quale ha raccontato che poco prima, nell’effettuare una consegna in via Comunale Napoli, s i era accorto di essere stato pagato con una ...Prima la truffa poi la rapina, fermato un 24enne a Pianura. In manette è finito il 24enne Giuseppe Marfella grazie all'intervento ...