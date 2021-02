Piano vaccini: il consulente del ministro Speranza vuole Bertolaso al posto di Arcuri. E vai… (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo Giuseppe Conte va via anche Domenico Arcuri? Sarebbe il super-commissario la prima “vittima” del nuovo corso di Mario Draghi sulla gestione della pandemia? A chiederselo è il Riformista. E qualcosa di vero deve esserci se con puntualità degna di un orologio svizzero oggi il Fatto Quotidiano riciccia vecchie vicende giudiziarie a carico di Guido Bertolaso, indicato come il possibile successore dal giornale di Sansonetti. Staremo a vedere. Il nome dell’ex-capo della Protezione Civile dei governi Berlusconi ha fatto persino irruzione anche nel corso della conferenza stampa di Arcuri. Il commissario: «Io lavoro, non giudico» «Io lavoro, non giudico», ha tagliato corto il commissario all’emergenza sanitaria a chi gli chiedeva una valutazione su queste voci che si rincorrono. Comunque sia, l’allarme è già risuonato. E già mette in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo Giuseppe Conte va via anche Domenico? Sarebbe il super-commissario la prima “vittima” del nuovo corso di Mario Draghi sulla gestione della pandemia? A chiederselo è il Riformista. E qualcosa di vero deve esserci se con puntualità degna di un orologio svizzero oggi il Fatto Quotidiano riciccia vecchie vicende giudiziarie a carico di Guido, indicato come il possibile successore dal giornale di Sansonetti. Staremo a vedere. Il nome dell’ex-capo della Protezione Civile dei governi Berlusconi ha fatto persino irruzione anche nel corso della conferenza stampa di. Il commissario: «Io lavoro, non giudico» «Io lavoro, non giudico», ha tagliato corto il commissario all’emergenza sanitaria a chi gli chiedeva una valutazione su queste voci che si rincorrono. Comunque sia, l’allarme è già risuonato. E già mette in ...

