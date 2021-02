Perché Strakosha non sta più giocando

Ultime Notizie dalla rete : Perché Strakosha

Forza Napoli

GiàInzaghi aveva deciso di far saltare la seduta pomeridiana, una scelta che sembrava ... poi a Hoedt per il video dell'aereo, adesso c'ènel mirino, nonostante il ginocchio si stia ...... tra sei mesi, l'anno prossimo o tra due, ma Simone andrà ad allenare un top club mondialeè ...lanciava su Milinkovic o su Caicedo per la 'seconda palla'. Adesso l'azione parte da ...