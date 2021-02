Perché ho cambiato idea su Achille Lauro (Di venerdì 5 febbraio 2021) È passato un anno. Uno degli anni più lunghi della mia personale storia e uno dei più complessi del mondo che mi circonda. Sarà per questo che ogni volta che parte l’incipit di Me ne frego mi viene un tuffo al cuore ripensando alle ultime spensierate giornate prima che tutto cambiasse, probabilmente per sempre. E mi rivedo davanti alla tv a guardare come ogni anno Sanremo, rimanendo praticamente folgorata dal pandemonio creato sul palco e fuori (su tutte le testate), da questo ragazzone che si fa chiamare Achille Lauro, dove Lauro in realtà è il vero nome e De Marinis il cognome. Va bene, lo ammetto, l’anno precedente non mi era piaciuto, ma questo soprattutto Perché ero stata succube di una certa polemica attorno alla canzone portata in gara, Rolls Royce, e siccome a me le droghe non piacciono e siccome da qualche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) È passato un anno. Uno degli anni più lunghi della mia personale storia e uno dei più complessi del mondo che mi circonda. Sarà per questo che ogni volta che parte l’incipit di Me ne frego mi viene un tuffo al cuore ripensando alle ultime spensierate giornate prima che tutto cambiasse, probabilmente per sempre. E mi rivedo davanti alla tv a guardare come ogni anno Sanremo, rimanendo praticamente folgorata dal pandemonio creato sul palco e fuori (su tutte le testate), da questo ragazzone che si fa chiamare, dovein realtà è il vero nome e De Marinis il cognome. Va bene, lo ammetto, l’anno precedente non mi era piaciuto, ma questo soprattuttoero stata succube di una certa polemica attorno alla canzone portata in gara, Rolls Royce, e siccome a me le droghe non piacciono e siccome da qualche ...

pietroraffa : Io vorrei esultare, perché #Draghi premier sarebbe una notizia splendida (sarebbe, perché mai dire mai). Tuttavia I… - intonacolari : RT @marta90012: Ma ste patetiche che sfruttano il dolore di una persona per due like in più? Riprendetevi perché tutti i fandom hanno cambi… - marta90012 : Ma ste patetiche che sfruttano il dolore di una persona per due like in più? Riprendetevi perché tutti i fandom han… - aliotta_katia : @Tg1Rai Ma mi spiegate perché dovremmo ascoltare le chiacchiere di #Casini, uno che ha cambiato partiti come le mut… - NicolisSimone : RT @DeathOfaSalesma: Han già cominciato a dire che #Renzi è il vero vincitore di questa situazione politica e che dobbiamo ringraziarlo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché cambiato Come è cambiato il piano vaccinale? le previsioni mancate e le informazioni che servono al cittadino

Ma perché abbiamo dovuto cambiare tutto? Perché AIFA ha approvato il vaccino per chiunque abbia più di 18 anni, così come aveva fatto l'EMA qualche giorno prima, ma i n una nota del CTS datata 30 ...

Pirlo, c'è la Roma: 'Cresciuti di testa grazie al k.o. di San Siro. CR7? Un eroe'

... 'Vederlo allenare tutti i giorni è stata una sorpresa perché ha ancora grande passione, si diverte ... Per cui sì, rivedendo l'andata qualcosa è cambiato'.

