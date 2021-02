"Perché dovete guardare Tagadà". La ferocia della Maglie, demolita la "rossa" Tiziana Panella (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel mirino di Maria Giovanna Maglie ci finisce Tagadà, la trasmissione del pomeriggio in onda su La7, il format di approfondimento politico condotto da Tiziana Panella. Una trasmissione molto sbilanciata a sinistra, anzi moltissimo. Trasmissione nel recente passato finita anche nel mirino di Vittorio Feltri, il direttore di Libero, che su Twitter si è scagliato contro la conduttrice, cinguettando: "Te ne devi rendere conto, Tagadà è di una noia mortale". Ma tant'è, qui sul metaforico palco sale la Maglie, il cui pensiero non differisce più di tanto da quello del direttore. La giornalista dedica a Tagadà un paio di cinguettii al curaro. Nel primo afferma: "Invece quando vi capita Tagadà lo dovete guardare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nel mirino di Maria Giovannaci finisce, la trasmissione del pomeriggio in onda su La7, il format di approfondimento politico condotto da. Una trasmissione molto sbilanciata a sinistra, anzi moltissimo. Trasmissione nel recente passato finita anche nel mirino di Vittorio Feltri, il direttore di Libero, che su Twitter si è scagliato contro la conduttrice, cinguettando: "Te ne devi rendere conto,è di una noia mortale". Ma tant'è, qui sul metaforico palco sale la, il cui pensiero non differisce più di tanto da quello del direttore. La giornalista dedica aun paio di cinguettii al curaro. Nel primo afferma: "Invece quando vi capitalo...

Ultime Notizie dalla rete : Perché dovete Vietato l'accesso agli asini volanti. Cateno De Luca 'rompe' col Consiglio Comunale

Le cose le dovete fare perché è un vostro obbligo, non le fate? Scatta l'omissione. Ecco quale sarà ora il rapporto ". Vietato l'accesso agli asini voltanti Cateno De Luca conclude la diretta in cui ...

Masterchef 10: il racconto dell'ottava serata e la sfida dei quattro elementi

Il livello di difficoltà era molto alto, e Terry Giacomello lascia i concorrenti con un pensiero, " dovete credere nei vostri sogni, perché nella vita non esiste l'impossibile ". Cristiano è ...

