Perché Dayane Mello ha lasciato (momentaneamente) il GF Vip? Presunto motivo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dayane Mello ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per poi farne ritorno poco dopo. Le pagine social ufficiali del reality show, hanno svelato la notizia, dopo il terribile lutto che ha colpito la modella brasiliana lo scorso martedì sera con la morte del fratello Lucas. Dayane Mello lascia la Casa del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 febbraio 2021)hala Casa del Grande Fratelloper poi farne ritorno poco dopo. Le pagine social ufficiali del reality show, hanno svelato la notizia, dopo il terribile lutto che ha colpito la modella brasiliana lo scorso martedì sera con la morte del fratello Lucas.lascia la Casa del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

redpastel3 : quindi Rosalinda pensa che sarebbe meglio che qualcuno consigliasse a Dayane di uscire stasera ?? ma Rosy cosa fareb… - HedaLexaIsBack : RT @poorsantarella: Ma voi ci pensate al fatto che per Dayane un'esperienza così bella come il gf le ricorderà per sempre la morte del frat… - poorsantarella : Ma voi ci pensate al fatto che per Dayane un'esperienza così bella come il gf le ricorderà per sempre la morte del… - distintamente_ : Gente che si lamenta perché Dayane è uscita per parlare con un prete, perché è in contatto con la famiglia ma come… - clexa_griffin : RT @C90Linda: Rosy che non vede Dayane per più di 10 minuti, si alza, si accorge che è in giardino e si siede accanto a lei. Non sa che dir… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Dayane Alda d'Eusanio/ Lincia Giuliano Condorelli e fa una gaffe su Lucas, fratello di Dayane...

... e che si è trovata ad affrontare il dolore e il lutto che ha colpito Dayane Mello. Il silenzio è ... "Perché ci sei tornata insieme? Perché sei insicura, ecco perché, questo legame era per te una sorta ...

Dayane Mello/ Lutto per la morte del fratello Lucas, non lascia la casa: è polemica!

... e per via della Pandemia e delle restrizioni, è stato complicato per Dayane lasciare la casa ed è ... E allora perché uscire per restare sola quando nella casa ha avuto tutto il supporto di cui ha ...

GFVip, Dayane Mello e Rosalinda confessano: «Ci amiamo», Cristiano Malgioglio fa la spia: «Si sono baciate! Ci siete o ci fate?» Leggo.it ... e che si è trovata ad affrontare il dolore e il lutto che ha colpitoMello. Il silenzio è ... "ci sei tornata insieme?sei insicura, ecco, questo legame era per te una sorta ...... e per via della Pandemia e delle restrizioni, è stato complicato perlasciare la casa ed è ... E allorauscire per restare sola quando nella casa ha avuto tutto il supporto di cui ha ...