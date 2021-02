Per l’Isola dei famosi 2021 due super donne come opinioniste: delusi i Zorzando (Di venerdì 5 febbraio 2021) Manca un mese circa alla partenza dell‘Isola dei famosi 2021 che, come avevamo ipotizzato, non debutterà l’8 marzo, giorno in cui andrà in onda l’ultimo episodio della saga de Il commissario Montalbano. L’11 marzo dovrebbe invece essere la data di partenza per il reality di Canale 5 che vedrà Ilary Blasi al timone di una scoppiettante edizione. Si va in Honduras, questo è certo. Meno certo è il cast, anche se i nomi circolati nelle ultime ore sono tantissimi. Oggi però ci concentriamo sulla scelta dei due opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi in questa avventura. E’ Giornalettismo a fare due nomi molto importanti, grazie al giornalista Gabriele Parpiglia, sempre molto informato. E questa indiscrezione non piacerà di certo ai fan dei Zorzando, che avevano immaginato di vedere Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 febbraio 2021) Manca un mese circa alla partenza dell‘Isola deiche,avevamo ipotizzato, non debutterà l’8 marzo, giorno in cui andrà in onda l’ultimo episodio della saga de Il commissario Montalbano. L’11 marzo dovrebbe invece essere la data di partenza per il reality di Canale 5 che vedrà Ilary Blasi al timone di una scoppiettante edizione. Si va in Honduras, questo è certo. Meno certo è il cast, anche se i nomi circolati nelle ultime ore sono tantissimi. Oggi però ci concentriamo sulla scelta dei due opinionisti che affiancheranno Ilary Blasi in questa avventura. E’ Giornalettismo a fare due nomi molto importanti, grazie al giornalista Gabriele Parpiglia, sempre molto informato. E questa indiscrezione non piacerà di certo ai fan dei, che avevano immaginato di vedere Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al ...

