Per il compleanno di Federica Nargi la dichiarazione d’amore di Alessandro Matri è puro romanticismo (Foto) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi è il compleanno di Federica Nargi è l’innamoratissimo Alessandro Matri ha pubblicato per lei le sue Foto più belle, quelle in cui la vede meravigliosa. E’ lo è davvero, così come semplice e meravigliosa è la dichiarazione del calciatore per lei. Una dedica dolcissima per i suoi 31 anni; un compleanno che non si può festeggiare come gli altri ma loro quattro insieme non hanno bisogno di altro, Sofy, Bea, Alessandro Matri e Federica Nargi, una famiglia bellissima, una coppia da sempre innamorata. L’ex velina di Striscia la notizia e il calciatore, una coppia che molti pensavano non avrebbe resistito e invece stanno insieme da 12 anni, da quando la Nargi aveva 19 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 febbraio 2021) Oggi è ildiè l’innamoratissimoha pubblicato per lei le suepiù belle, quelle in cui la vede meravigliosa. E’ lo è davvero, così come semplice e meravigliosa è ladel calciatore per lei. Una dedica dolcissima per i suoi 31 anni; unche non si può festeggiare come gli altri ma loro quattro insieme non hanno bisogno di altro, Sofy, Bea,, una famiglia bellissima, una coppia da sempre innamorata. L’ex velina di Striscia la notizia e il calciatore, una coppia che molti pensavano non avrebbe resistito e invece stanno insieme da 12 anni, da quando laaveva 19 ...

