Pensioni pagamento anticipato di marzo 2021: il possibile calendario e la data per l'accredito in banca (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con la prosecuzione della pandemia da coronavirus è altamente probabile che le Pensioni in contanti verranno pagate in anticipo anche nel mese di marzo 2021. L'iniziativa è volta a diminuire gli assembramenti e a ridurre il rischio di contagio, sia in favore dei dipendenti postali che degli stessi pensionati. D'altra parte, sono tantissimi coloro che continuano a scegliere di evitare l'accredito su conto del proprio emolumento previdenziale. Una modalità che non solo appare come più comoda, ma anche più sicura (stante la possibilità di poter prelevare in qualsiasi momento presso il bancomat o postamat più vicino). Prima di proseguire ricordiamo anche che resta sempre in essere la convenzione siglata tra Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri, grazie alla quale gli over 75enni che non possono delegare parenti o ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Con la prosecuzione della pandemia da coronavirus è altamente probabile che lein contanti verranno pagate in anticipo anche nel mese di. L'iniziativa è volta a diminuire gli assembramenti e a ridurre il rischio di contagio, sia in favore dei dipendenti postali che degli stessi pensionati. D'altra parte, sono tantissimi coloro che continuano a scegliere di evitare l'su conto del proprio emolumento previdenziale. Una modalità che non solo appare come più comoda, ma anche più sicura (stante la possibilità di poter prelevare in qualsiasi momento presso il bancomat o postamat più vicino). Prima di proseguire ricordiamo anche che resta sempre in essere la convenzione siglata tra Poste Italiane e l'Arma dei Carabinieri, grazie alla quale gli over 75enni che non possono delegare parenti o ...

