Patti chiari per il sì a Draghi Conte e Grillo rinsaldano i 5S Il Movimento disposto a trattare col premier incaricato Ma leggi come il Reddito di cittadinanza non si toccano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Ma quale scissione e scissione, nessuna spaccatura all’orizzonte”, ride un senatore delCinque Stelle con fare quasi scanzonato nei confronti dei titoloni, articoli e analisi di tanti giornali degli ultimi giornali. Il rischio di spaccatura non c’è. Almeno ad oggi. Anzi, sembra che i pentastellati – eccezion fatta per l’ala “dibattistiana” che tuttavia conta uno sparuto numero di parlamentari – abbiano ritrovato unità e coesione. Unità e coesione inaspettate considerando che il fine è quello di sedersi senza pregiudizi al tavolo con Marioall’incontro di consultazioni previsto coldomani alle 12,30. E il merito di questa ritrovata sintonia è di fatto di due persone: Giuseppee Beppe. “Che abbiano parlato entrambi ieri – ragiona ancora il senatore – secondo me ...

gaetano19762010 : RT @IlPaoloGiordano: @davidemaggio Infatti almeno lo sappiamo. Patti chiari, festival lunghi...?? - IlPaoloGiordano : @davidemaggio Infatti almeno lo sappiamo. Patti chiari, festival lunghi...?? - Noovyis : (Patti chiari per il sì a Draghi. Conte e Grillo rinsaldano i 5S. Il Movimento disposto a trattare col premier inca… - Noovyis : (Patti chiari per il sì a Draghi. Conte e Grillo rinsaldano i 5S. Il Movimento disposto a trattare col premier inca… - giuliocolecchia : RT @civitas_europea: Quello di #Draghi è un governo di mediazione tra realtà politiche diverse. Patti chiari su un orizzonte di legislatura… -

Ultime Notizie dalla rete : Patti chiari

LA NOTIZIA

Capisco i sogni dei club, ma Uefa e soprattutto Fifa sono stati". Cosa ne pensa dei fondi ... Ipolitici ci sono sempre stati però bisogna condividerli sino in fondo. Io e Cosimo abbiamo un ...... risolta soltanto l'11 febbraio 1929, attraverso la firma dei cosiddetti "Lateranensi ", i ... Essi erano preoccupati, invece, di offrire deisegnali di cambiamento alla popolazione, nella ...Ispirandosi al biblico Sansone che, pur di creare un danno ai propri avversari, non ha alcuna esitazione a danneggiare anche sé stesso. Apriamo il libro dei Giudici, al capitolo 16: 'Sansone invocò il ...Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "All’esito di questo lavoro ci sarà sicuramente un documento scritto, il nuovo governo dovrà avere un programma chiaro per non finire incartato. Non so se il documento arriv ...