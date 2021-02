PianetaMilan : #Pato, nuova avventura in Iraq? Il Presidente: 'Trattativa in corso' / News -

Ultime Notizie dalla rete : Pato nuova

Affaritaliani.it

Le richieste diper andare in Iraq(Getty Images) Secondo quanto si apprende da diversi ...sarebbe in trattativa col patron dell' Al Diwaniya Hussein Al - Ankoshei per iniziare una...Alexandre(©Getty Images) Dopo essere rimasto svincolato per mesi, Alexandresembra vicino a firmare per unasquadra. Il suo futuro dovrebbe essere in Asia, dove ha già giocato con la ...Pato giramondo: Iraq nel destino? Tutti i tifosi del Milan hanno ancora davanti agli occhi il debutto da sogno di Pato in rossonero. A soli 18 anni, il brasiliano ha incantato contro il Napoli, ...Una piscina privata, una grande villa, un ricco stipendio e protezione per la sua famiglia. Sarebbero queste le richieste di Alexandre Pato, ex storico attaccante anche del Milan, per firmare con l’ A ...