Parma, ufficiale: Graziano Pellè ha firmato (Di venerdì 5 febbraio 2021) Graziano Pellè è un nuovo giocatore del Parma e sarà legato al club gialloblù fino a giugno 2021. L’annuncio è arrivato dallo stesso presidente del club ducale Kyle Kruse con un post su Twitter: “Siamo pronti a dare il benvenuto a al nostro sesto e ultimo acquisto. Graziano Pellè al Parma”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021)è un nuovo giocatore dele sarà legato al club gialloblù fino a giugno 2021. L’annuncio è arrivato dallo stesso presidente del club ducale Kyle Kruse con un post su Twitter: “Siamo pronti a dare il benvenuto a al nostro sesto e ultimo acquisto.al”. SportFace.

ManNextDoor : RT @DiMarzio: #Parma | Ufficiale l'arrivo di #Pellè. Lo annuncia il presidente Krause con un video - ManuFilippone95 : RT @NicoSchira: Ora è anche ufficiale! Graziano #Pellè torna in Italia e vestirà la maglia del #Parma. Contratto fino a giugno. In caso di… - DiMarzio : #Parma | Ufficiale l'arrivo di #Pellè. Lo annuncia il presidente Krause con un video - stevek9KS1TV : RT @TheTransferEx: ?? ???? Graziano Pellè è un nuovo attaccante del #Parma @1913parmacalcio di @Kyle_J_Krause. È ufficiale ?? ???? to ???? @TuttoMe… - genovesergio76 : UFFICIALE Pellè è un nuovo giocatore del Parma: il comunicato via @OneFootball. Leggilo qui: -