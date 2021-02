Parma, il club riabbraccia Pellè: apposta la firma sul contratto, a breve l’ufficialità (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Parma si prepara a riabbracciare Graziano Pellè.Dopo 10 anni, Graziano Pellè, torna a vestire la maglia gialloblù. Questa mattina infatti, l'attaccante - come riportato da "Gianlucadimarzio" - ha apposto la firma che lo legherà al Parma fino al 2021, dopo l'arrivo e le visite mediche svolte nella giornata di ieri. Il bomber, dopo le esperienze in forza al Feyenoord, Southampton e Shandong Lunen, è tornato in Serie A così come desiderato. Un colpo importante per D'Aversa che adesso potrà contare anche su Graziano Pellè, per inseguire la tanto agognata salvezza. Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilsi prepara are Graziano.Dopo 10 anni, Graziano, torna a vestire la maglia gialloblù. Questa mattina infatti, l'attaccante - come riportato da "Gianlucadimarzio" - ha apposto lache lo legherà alfino al 2021, dopo l'arrivo e le visite mediche svolte nella giornata di ieri. Il bomber, dopo le esperienze in forza al Feyenoord, Southampton e Shandong Lunen, è tornato in Serie A così come desiderato. Un colpo importante per D'Aversa che adesso potrà contare anche su Graziano, per inseguire la tanto agognata salvezza.

