Parlano gli italiani bloccati in Brasile per la variante | «Abbandonati qui | neanche l’ambasciata sa cosa fare»

La variante scoperta in Brasile di Covid-19 terrorizza l'Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza, infatti, ha annunciato una settimana fa la proroga del blocco dei voli dal Brasile (scattata il 16 gennaio) e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Insomma, tutto fermo fino (almeno) al 15 febbraio 2021. «Al momento, non sono previste eccezioni», si legge sul sito del ministero della Salute. Chi si trova in Brasile, dunque, non può rientrare in Italia, nemmeno se è cittadino italiano o ha la residenza nel nostro Paese, a meno che non decida di fare il furbetto facendo più scali e acquistando due biglietti superati. «Mia figlia non può tornare a scuola» E proprio in queste ore sono centinaia le persone – molte delle quali hanno scritto proprio a

