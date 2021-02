Pantera avvistata nelle campagne, il sindaco: 'Prudenza'. Forestali e veterinari sul posto (Di venerdì 5 febbraio 2021) Una Pantera è stata avvistata nelle campagne di Castellana Grotte (Bari). Ne dà notizia su Facebook il sindaco Francesco De Ruvo, che allega al post anche una foto dell'animale, spiegando di aver ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Unaè statadi Castellana Grotte (Bari). Ne dà notizia su Facebook ilFrancesco De Ruvo, che allega al post anche una foto dell'animale, spiegando di aver ...

