Pallanuoto femminile | Eurolega 2021 | Plebiscito Padova-Olympic Nice 10-0 a tavolino Leggerezza delle francesi | non entrate in bolla

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Arriva il verdetto atteso riguardo il primo match odierno dei gironi di qualificazione dell’di: nel Girone C, ospitato dalla SIS Roma, non scenderanno in acquae ledell’. Così come accaduto ieri con le capitoline, anche per il match odierno, che si sarebbe dovuto disputare alle ore 09.30, è stata assegnata la vittoria aper 10-0 alla formazione patavina. Il club francese, infatti, è stato escluso dalla competizione da parte della LEN per violazione del protocollo anti-Covid. Cosa è successo? Dopo aver fatto i tamponi in Francia, 72 ore prima del primo match ina Roma, le transalpine sono partite ma si sono fermate ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

CATANIA - Inizia il secondo capitolo della stagione di, che entra nel vivo anche e soprattutto per l'Ekipe Orizzonte, chiamata a un vero e proprio tour de force tra la trasferta di campionato in programma ad Ancona e il girone di ...... Navarra e Baretta Arriva il verdetto atteso riguardo il primo match odierno dei gironi di qualificazione dell'Eurolega 2021 di pallanuoto femminile: nel Girone C, ospitato dalla SIS Roma, non scenderanno in acqua Plebi ...Arriva subito una defezione nei gironi di qualificazione dell'Eurolega 2021 di pallanuoto femminile: nel Girone C, ospitato dalla SIS Roma, non scenderanno in acqua le francesi dell'Olympic Nice. Nell ...