Pallanuoto, Euro League 2021: impresa della SIS Roma, Olimpyacos battuto 13-12 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Colpaccio casalingo per la SIS Roma. Ad Ostia, nel Girone C, nella fase preliminare dell’Euro League di Pallanuoto femminile, le capitoline si sono imposte per 13-12 sull’Olympiacos, prenotando un biglietto per i quarti di finale. impresa della banda di Capanna in un incontro tiratissimo. Nonostante le bassissime percentuali con la superiorità numerica, le padrone di casa sono riuscite a disimpegnarsi al meglio a uomini pari, trovando reti a profusione dalle stelle della Nazionale italiana Avegno, Tabani e Giustini. Domani match contro il Vasutas nel quale si potrebbe chiudere la pratica. LIFEBRAIN SIS Roma-OLYMPIACOS 13-12 (2-5, 5-3, 4-2, 2-2) Lifebrain SIS Roma: Sparano, Tabani 3, Galardi 2, Avegno 4, Giustini 3 (1 rig.), Chiappini, ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Colpaccio casalingo per la SIS. Ad Ostia, nel Girone C, nella fase preliminare dell’difemminile, le capitoline si sono imposte per 13-12 sull’Olympiacos, prenotando un biglietto per i quarti di finale.banda di Capanna in un incontro tiratissimo. Nonostante le bassissime percentuali con la superiorità numerica, le padrone di casa sono riuscite a disimpegnarsi al meglio a uomini pari, trovando reti a profusione dalle stelleNazionale italiana Avegno, Tabani e Giustini. Domani match contro il Vasutas nel quale si potrebbe chiudere la pratica. LIFEBRAIN SIS-OLYMPIACOS 13-12 (2-5, 5-3, 4-2, 2-2) Lifebrain SIS: Sparano, Tabani 3, Galardi 2, Avegno 4, Giustini 3 (1 rig.), Chiappini, ...

AGR_web : Pallanuoto ad Ostia, Coppa Len Euroleague, oggi l'esordio della Lifebrain Sis Roma Oggi esordio ufficiale in Coppa… - DanieleRaponi : #Lille 4-13 #Ekipe #Orizzonte #Ekipe #Orizzonte 3 2 Gruppo A #Verona 11-13 #Mediterrani #Verona 0 5 Gruppo B #Roma… - zazoomblog : Pallanuoto: sconfitta all’esordio in Euro League per il CSS Verona 13-11 per il Mediterrani - #Pallanuoto:… - PantheonVerona : Inizia la fase a gironi della Len Euro League. Alle Piscine Monte Bianco la prima gara per la Css Verona sarà alle… -