Pallanuoto, Euro League 2021: altra vittoria per il Plebiscito Padova, 11-9 al Vasutas

Giornata più che positiva in quel di Ostia per il Plebiscito Padova: la compagine guidata da Posterivo, impegnata nel girone preliminare dell'Euro League 2021 di Pallanuoto femminile, coglie due vittorie e torna in piena corsa per il passaggio del turno. Dopo il successo a tavolino di stamattina sul Nizza, escluso dalla manifestazione, arriva anche l'11-9 sul Vasutas. Primo quarto da dimenticare, poi la rimonta con un'ottima media in superiorità numerica.

ANTENORE Plebiscito Padova-Vasutas 11-9 (1-3, 2-2, 5-2, 3-2)

Antenore Plebiscito Padova: Teani, M. Savioli, I. Savioli 1, Gottardo 2, Queirolo 2, Casson 1, A. Millo, Dario, A. Cocchiere 1, Ranalli 2, Meggiato, Centanni 2, Giacon.

