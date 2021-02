Palermo, senti Majo: “La classifica rispecchia il valore della squadra, i tifosi non hanno pazienza” (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Mio ritorno a Palermo? Una sorta di teatrino".Parola di Valerio Majo. L'ex centrocampista del Palermo, intervenuto ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', è tornato a parlare dei suoi anni nel capoluogo siciliano, raccontando aneddoti e ricordi legati alla sua avventura con la casacca rosanero.Di seguito, le sue dichiarazioni."Io e Pruzzo allenatori del Palermo? Una specie di teatrino. Mi aveva chiamato Franco Baldini, con cui avevo giocato insieme. Mi aveva detto che il club poteva essere ceduto a Zamparini. Forse Pruzzo ne era già sicuro, così quei pochi allenamenti li feci io, lui faceva footing da solo. Dopo la cessione i calciatori che Zamparini non portò a Palermo restarono della Roma, ma Capello non li voleva neppure vedere - ha raccontato l'ex rosanero -. Così Perinetti mi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 5 febbraio 2021) "Mio ritorno a? Una sorta di teatrino".Parola di Valerio. L'ex centrocampista del, intervenuto ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', è tornato a parlare dei suoi anni nel capoluogo siciliano, raccontando aneddoti e ricordi legati alla sua avventura con la casacca rosanero.Di seguito, le sue dichiarazioni."Io e Pruzzo allenatori del? Una specie di teatrino. Mi aveva chiamato Franco Baldini, con cui avevo giocato insieme. Mi aveva detto che il club poteva essere ceduto a Zamparini. Forse Pruzzo ne era già sicuro, così quei pochi allenamenti li feci io, lui faceva footing da solo. Dopo la cessione i calciatori che Zamparini non portò arestaronoRoma, ma Capello non li voleva neppure vedere - ha raccontato l'ex rosanero -. Così Perinetti mi ...

