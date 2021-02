Osnabruck-Bochum sabato | ore 13 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 5 febbraio 2021) La squadra di casa, che ha perso le ultime cinque partite, sta sprofondando verso la zona retrocessione e ora restano solo quattro punti di margine sulla zona retrocessione, cinque su quella diretta. ll fatto che ilsia stato eliminato in coppa contro il Lipsia non cambia nulla. Semmai, il campanello d’allarme potrebbe suonare per InfoBetting: Scommesse Sportive e