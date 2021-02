“Ora una bella denuncia”. L’ira di Andrea Roncato, ce l’ha proprio con loro. Al centro ancora lei, Stefania Orlando. Cosa è successo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Andrea Roncato, tutto risolto con Stefania Orlando? Così non pare. le pagine di gossip tornano a parlare di loro. Ospite nello studio di Live-Non è la D’Urso, Andrea Roncato è finito nel vortice delle polemiche, e questo per aver affermato che la Orlando avrebbe interrotto la loro relazione per iniziare la frequentazione con un altro uomo. Da allora, tutti contro l’ex marito della conduttrice. Le parole di Roncato rilasciate al settimanale Nuovo hanno posto maggiore chiarezza sulla questione spinosa che lega ancora il suo nome a quello della tato amata gieffina. Dopo essersi scusato, Andrea Roncato ha sottolineato che le sue intenzioni fossero ben lontane dal ‘ferire’ ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021), tutto risolto con? Così non pare. le pagine di gossip tornano a parlare di. Ospite nello studio di Live-Non è la D’Urso,è finito nel vortice delle polemiche, e questo per aver affermato che laavrebbe interrotto larelazione per iniziare la frequentazione con un altro uomo. Da allora, tutti contro l’ex marito della conduttrice. Le parole dirilasciate al settimanale Nuovo hanno posto maggiore chiarezza sulla questione spinosa che legail suo nome a quello della tato amata gieffina. Dopo essersi scusato,ha sottolineato che le sue intenzioni fossero ben lontane dal ‘ferire’ ...

