Omsk | morto il medico russo che curò Navalny

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omsk morto

In particolare, Timtik aveva difeso la famiglia di Berkin Elvan, un adolescentenel 2014 per ... è stata lei a mettere in dubbio le conclusioni dei medici diche, forse sotto la pressione ...Navalny,il medico diche lo curò dopo l'avvelenamento: aveva 55 anni, mistero sulle cause Navalny, la dichiarazione d'amore alla moglie Yulia: 'Così mi hai risvegliato dal coma dopo l'...Uno dei medici russi che hanno curato Alexey Navalny subito dopo l’avvelenamento è morto improvvisamente nel reparto d’ospedale in cui lavorava, per un attacco cardiaco "stando ai dati preliminari". S ...