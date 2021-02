Omicidio Ciatti, arrestato in Francia uno dei ceceni accusati del pestaggio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Omicidio Ciatti – Venerdì 5 febbraio 2021. arrestato in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno ritenuto responsabile del pestaggio e della morte di Niccolò Ciatti in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell’agosto del 2017. Ad emettere il mandato europeo, in base ad una ordinanza di custodia cautelare, il Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica. Come ricorderete, il giovane fu massacrato di botte in discoteca l’11 agosto di quasi 4 anni fa e morì il giorno dopo. leggi anche l’articolo —> Daniele Bariletti picchiato in discoteca come Niccolò, i genitori: “prendete il responsabile” Un uomo ceceno, che avrebbe preso parte al pestaggio e all’Omicidio di Niccolò Ciatti, in una ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021)– Venerdì 5 febbraio 2021.in, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno ritenuto responsabile dele della morte di Niccolòin una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna, nell’agosto del 2017. Ad emettere il mandato europeo, in base ad una ordinanza di custodia cautelare, il Gip di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica. Come ricorderete, il giovane fu massacrato di botte in discoteca l’11 agosto di quasi 4 anni fa e morì il giorno dopo. leggi anche l’articolo —> Daniele Bariletti picchiato in discoteca come Niccolò, i genitori: “prendete il responsabile” Un uomo ceceno, che avrebbe preso parte ale all’di Niccolò, in una ...

