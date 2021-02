(Di venerdì 5 febbraio 2021)il. Secondo il primo rapporto dell’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) sulla sorveglianza dei vaccini utilizzati finora nella lotta al Coronavirus, in Italia su 1.564.090 dosi somministrate tra il 27 dicembre 2020 e il 26 gennaio 2021pervenute 7.337 segnalazioni di, di cui il 92,4%riferite a eventi non, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia e stanchezza, dolori muscolari. Lepiùrappresentano il 7,6% delle totali, ma per queste è in corso la valutazione del nesso causale con i sieri. Su ...

Oltre settemila reazioni avverse dopo il vaccino anti Covid, l'Aifa: "Ma solo il 7,6% sono gravi"

