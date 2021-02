Oggi le nuove fasce, resistono le regioni gialle: si aggiungono Puglia e Sardegna. Mini-zone rosse in Umbria e Abruzzo, Alto Adige in lockdown per tre settimane (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quasi tutta Italia resterà in zona gialla e comincia a rispolverare le attrezzature per lo sci secondo le previsioni del report di Oggi della Cabina di regia sui dati della pandemia di Coronavirus. Per quanto cresca la preoccupazione per l’aumento dei contagi in almeno 11 regioni, tra cui Campania e Calabria, la mappa delle regioni non cambierà ancora colore rispetto alla scorsa settimana. Anzi puntano ad aggiungersi al già nutrito gruppo di zone gialle sia la Puglia che la Sardegna, finora in arancione. Uno scenario solo in apparenza tranquillo, che rischia di tornare allarmante con la crescita dei casi legati alle varianti del virus. È il caso dell’Umbria, dove l’Iss ha individuato circa 180 contagi tra gli operatori sanitari che si sarebbero ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quasi tutta Italia resterà in zona gialla e comincia a rispolverare le attrezzature per lo sci secondo le previsioni del report didella Cabina di regia sui dati della pandemia di Coronavirus. Per quanto cresca la preoccupazione per l’aumento dei contagi in almeno 11, tra cui Campania e Calabria, la mappa dellenon cambierà ancora colore rispetto alla scorsa settimana. Anzi puntano ad aggiungersi al già nutrito gruppo disia lache la, finora in arancione. Uno scenario solo in apparenza tranquillo, che rischia di tornare allarmante con la crescita dei casi legati alle varianti del virus. È il caso dell’, dove l’Iss ha individuato circa 180 contagi tra gli operatori sanitari che si sarebbero ...

