Oggi è la Giornata dei calzini spaiati, ecco come fare per dire sì alla diversità (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'iniziativa inventata da una maestra di Udine per insegnare che diverso è bello nell'anno del Covid ha un valore in più: quello di farci sentire meno soli Leggi su repubblica (Di venerdì 5 febbraio 2021) L'iniziativa inventata da una maestra di Udine per insegnare che diverso è bello nell'anno del Covid ha un valore in più: quello di farci sentire meno soli

