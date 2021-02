Obe, il viaggio musicale del producer del momento Mace (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le canzoni che fanno rumore sono quelle che restano nella testa, e che canticchi in auto, sotto la doccia, mentre prendi appunti a lavoro, sono quelle che ti fanno ballare quando ne ascolti un piccolo frame. Sono le canzoni che suscitano sensazioni, viaggi. “La Canzone Nostra” è un bel viaggio musicale, è la canzone più ascoltata e trasmessa dalle radio italiane in questo momento, ed è la canzone di cui più sento parlare. È un brano-successo di Mace con Blanco e Salmo. È anche la seconda traccia del nuovo disco di Mace, “Obe”, disponibile da oggi, 5 febbraio. Obe è l’acronimo di “Out Of Body Experience (esperienza extra-corporea) ed è a tutti gli effetti un viaggio musicale, fisico, spirituale; è un album evocativo fatto di beat e sperimentazione, fatto di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le canzoni che fanno rumore sono quelle che restano nella testa, e che canticchi in auto, sotto la doccia, mentre prendi appunti a lavoro, sono quelle che ti fanno ballare quando ne ascolti un piccolo frame. Sono le canzoni che suscitano sensazioni, viaggi. “La Canzone Nostra” è un bel, è la canzone più ascoltata e trasmessa dalle radio italiane in questo, ed è la canzone di cui più sento parlare. È un brano-successo dicon Blanco e Salmo. È anche la seconda traccia del nuovo disco di, “Obe”, disponibile da oggi, 5 febbraio. Obe è l’acronimo di “Out Of Body Experience (esperienza extra-corporea) ed è a tutti gli effetti un, fisico, spirituale; è un album evocativo fatto di beat e sperimentazione, fatto di ...

AnsaLombardia : Musica: Mace, la mia 'Obe' con tanti ospiti. Da Salmo a Colapesce,17 tracce per esplorare viaggio liberatorio |… - SpotifyItaly : Questo #NewMusicFriday è una #OBE (Out of Body Experience), come l'album di @macemilano: premi play e trascendi il… - themusicway_mag : Mace: “La mia ‘Obe’ con tanti ospiti. Da Salmo a Colapesce,17 tracce per esplorare il viaggio liberatorio -