Nutella fra le ' eccellenze italiane' | Mef emette moneta celebrativa

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) -, da sempre alfiere del made in Italy nel mondo, da oggi ha anche la suache la celebra come eccellenza italiana. Nell'anno del 75° anniversario dalla fondazione dell'azienda Ferrero e in occasione della giornata mondiale della, il ministero dell'Economia e delle Finanze ha emesso unad'argento, coniata dalla Zecca e dedicata allo storico prodotto all'interno della Serie “”, con un valore nominale di 5 euro. Nel corso di una cerimonia riservata a pochi ospiti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza legate al Covid-19, laè stata ufficialmente depositata nella sua teca presso il Museo della Zecca a Roma. “Ladellacelebra una delle grandi ...

...scatenando una caccia grossai collezionisti dei gadget dedicati alla crema prediletta da Nanni Moretti (ricordate il barattolone del film 'Bianca' dell'84?). Tutti uniti nel nome della, ...Non c'è azienda che non abbia dovuto affrontare contraccolpilockdown e restrizioni. Due casi, ... Ferrari , probabilmente il brand italiano più conosciuto al mondo insieme alla, ha chiuso ...(Adnkronos) - Nutella, da sempre alfiere del made in Italy nel mondo, da oggi ha anche la sua moneta che la celebra come eccellenza italiana. Nell'anno del 75° anniversario dalla fondazione dell'azien ...La Zecca dello Stato l’ha dedicata alla celebre crema spalmabile della Ferrero, inserendola nella serie “Eccellenze italiane” ...