Nuovo governo, Granato (M5S): “Completare i concorsi avviati. Sulle GPS si poteva fare meglio. Bianchi nuovo ministro? No, grazie” [INTERVISTA] (Di venerdì 5 febbraio 2021) La senatrice del Movimento Cinque Stelle Bianca Laura Granato attende l'esito della piattaforma rousseau per decidere se dare la fiducia al governo Draghi o meno. Sulla scuola bisogna subito intervenire per la maturità e Completare i concorsi, mentre invece, dall'esperienza di Azzolina ammette che le Gps hanno creato problemi. Infine, boccia l'ipotesi Bianchi a Viale Trastevere. L'articolo nuovo governo, Granato (M5S): “Completare i concorsi avviati. Sulle GPS si poteva fare meglio. Bianchi nuovo ministro? No, grazie” ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) La senatrice del Movimento Cinque Stelle Bianca Lauraattende l'esito della piattaforma rousseau per decidere se dare la fiducia alDraghi o meno. Sulla scuola bisogna subito intervenire per la maturità e, mentre invece, dall'esperienza di Azzolina ammette che le Gps hanno creato problemi. Infine, boccia l'ipotesia Viale Trastevere. L'articolo(M5S): “GPS si? No,” ...

