Nuovo governo, Fusacchia: “Draghi molto attento sulla questione della scuola, ecco di cosa abbiamo parlato” [INTERVISTA] (Di venerdì 5 febbraio 2021) Continuano le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. Il presidente del Consiglio incaricato riparte dalle Autonomie e chiude stasera con Forza Italia. L'articolo Nuovo governo, Fusacchia: “Draghi molto attento sulla questione della scuola, ecco di cosa abbiamo parlato” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 febbraio 2021) Continuano le consultazioni del premier incaricato Mario. Il presidente del Consiglio incaricato riparte dalle Autonomie e chiude stasera con Forza Italia. L'articolo: “di

CarloCalenda : Con il Presidente incaricato #Draghi abbiamo discusso delle priorità per il Paese. Dopo una delle legislature più t… - caritas_milano : Dal nuovo governo ci aspettiamo aiuti immediati, per evitare che le persone finiscano nel baratro della povertà, in… - meb : Alcune riflessioni con Il Messaggero sui prossimi giorni e sui motivi per sostenere l’appello del Presidente Mattar… - Luis_uk : @Adnkronos @berlusconi @matteosalvinimi @matteorenzi Assolutamente d’accordo.. sarà la tomba per i partiti che vi f… - youngezio23 : RT @mara_carfagna: È bastato nominare #Draghi per far crescere la fiducia degli investitori sull’Italia. Ceti produttivi e amministratori d… -