Nuovo amore per Aquilani dopo la fine del matrimonio con la Quattrociocche

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’ex calciatore della Roma ha una nuova compagna Esce allo scoperto Albertoo meglio lo fa la sua nuova compagna.ladelcon l’attrice Michela(a cui sono stati affibbiati diversi flirt) anche l’ex calciatore ha ritrovato l’. Si tratta dell’influencer 26enne, Noemy Forni di 26 anni. A parlarne è la stessa modella, già nota anche per una relazione con Fabio Fulco, al settimanale “”. Alberto è arrivato nella mia vita come un fulmine a ciel sereno. Gli amori più belli nascono quando meno te lo aspetti”, ha dichiarato la ragazza. Il primo incontro tra i due è avvenuto a settembre e da allora le cose sono andate subito alla grande: la neo coppia ha anche vissuto insieme nella casa di lui a ...

