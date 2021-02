Nuovi colori per le regioni italiane: si va tutti verso la zona gialla, le novità (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come cambia la mappa dell’Italia a colori dal 7 febbraio 2021? Lo scopriremo probabilmente con la nuova ordinanza del ministro Speranza, ancora in carica, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Per chi ci governa queste sono ore di grande fermento ma bisogna comunque andare avanti e rispettare le scadenze. Quella della decisione relativa ai colori delle regioni, ha una data ben precisa: nel fine settimana, nella tarda serata del venerdì sono state sempre fornite le indicazioni alle regioni, in vista della collocazione nelle diverse aree. Stando a quelle che sono le ultime notizie, che saranno poi confermate o smentite con la nuova ordinanza del Ministero della salute, quasi tutte le regioni potrebbero essere gialle, a partire dal prossimo fine settimana. Con la discesa dell’indice del contagio Rt in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 febbraio 2021) Come cambia la mappa dell’Italia adal 7 febbraio 2021? Lo scopriremo probabilmente con la nuova ordinanza del ministro Speranza, ancora in carica, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Per chi ci governa queste sono ore di grande fermento ma bisogna comunque andare avanti e rispettare le scadenze. Quella della decisione relativa aidelle, ha una data ben precisa: nel fine settimana, nella tarda serata del venerdì sono state sempre fornite le indicazioni alle, in vista della collocazione nelle diverse aree. Stando a quelle che sono le ultime notizie, che saranno poi confermate o smentite con la nuova ordinanza del Ministero della salute, quasi tutte lepotrebbero essere gialle, a partire dal prossimo fine settimana. Con la discesa dell’indice del contagio Rt in ...

tomlinvsonaf : non vedo l'ora che finisce la sessione così posso dipingere con i nuovi colori?? - Sugar_Vanillaa : RT @trashloger: Mentre aspetto i nuovi colori liquidi ho provato a fare i fermagli per la nuova collezione e vi presento stella, bloom ed a… - Ciocioia : Hai donato al mondo colori nuovi - pastalsalmon : RT @trashloger: Mentre aspetto i nuovi colori liquidi ho provato a fare i fermagli per la nuova collezione e vi presento stella, bloom ed a… - Martolilla96 : RT @trashloger: Mentre aspetto i nuovi colori liquidi ho provato a fare i fermagli per la nuova collezione e vi presento stella, bloom ed a… -